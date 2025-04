POL-FR: Teningen: Diebstahl von LKW - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 08.04.2025, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe ein, um in ein Reihenhaus in der Hohe Straße zu gelangen. Mehrere Räume wurden von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Unter anderem wurde Schmuck entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung ...

