Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Rettungswagen im Einsatz verunfallt

Freiburg (ots)

Die L151 befuhr am Dienstag, 08.04.2002 gegen 21.10 Uhr ein 70 Jahre alter Mann mit seinem VW in nördliche Richtung. Kurz vor der Kreuzung mit der Bergstraße beabsichtigte ein Rettungswagen im Einsatz den VW zu überholen. Im gleichen Moment wollte der 70-Jährige nach links in die Bergstraße abbiegen, um dem Rettungswagen Platz zu machen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Am VW entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, am Rettungswagen 4000 Euro.

