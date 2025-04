Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahmen im Zusammenhang Pkw-Diebstählen in Heilbronn

Heilbronn (ots)

In der Nacht von Sonntag, 30. März, auf Montag, 31. März, wurden aus einem Autohaus in der Neckarsulmer Straße in Heilbronn zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke BMW entwendet. Die anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn führten auf die Spur von zwei 20 und 16 Jahre alten Männer.

Ihnen wird vorgeworfen, gegen 1:30 Uhr zusammen mit zwei bislang unbekannten Begleiterinnen zunächst auf dem Hof des Autohauses gezielt nach nicht abgeschlossenen Pkw gesucht zu haben. Im Anschluss an ihre offenbar erfolglose Suche sollen die Tatverdächtigen eine Scheibe zur Werkstatt des Autohändlers eingeschlagen und sich so Zugang ins Innere verschafft haben.

Dort sollen die beiden Männer mehrere Schlüssel von Kundenfahrzeugen an sich genommen und anschließend mit einem und kurze Zeit später mit dem zweiten Fahrzeug vom Hof gefahren sein, um diese zu behalten und für sich zu nutzen.

Nachdem im Anschluss umfangreiche Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn aufgenommen wurden, konnten der 20-Jährige und das gestohlene Fahrzeug am vergangenen Donnerstag, 3. April, gegen 13.45 Uhr im Bereich der Römerhalle in Heilbronn-Neckargartach ausfindig gemacht werden. Als die Beamten den jungen Mann daraufhin festnehmen wollten, flüchtete er zunächst mit dem gestohlenen BMW. In der Limesstraße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallte. Nach einer weiteren kurzen Flucht zu Fuß konnte der 20-Jährige schließlich festgenommen werden. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kam auch ein Streifenwagen auf Höhe der Kreuzung Limesstraße/Steinäckerstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Der Schaden am gestohlenen BMW wird auf etwa 15.000 Euro und der am Streifenwagen auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Während der Flucht beschädigte der 20-Jährige zudem zwei weitere Fahrzeuge und verursachte hierbei Schäden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Am selben Nachmittag wurde auch der 16-Jährige in der Nähe des zweiten gestohlenen Fahrzeugs in Heilbronn-Horkheim vorläufig festgenommen und nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl gegen den 20-Jährigen wurde am Freitag, 4. April, durch einen Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Beide Tatverdächtige legten umfassende Geständnisse ab. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell