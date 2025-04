LPI-J: Zu viel getankt

Apolda (ots) - Am 15.04.2025 gegen 05.16 Uhr informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei und teilte mit, dass in der Dobermann Straße, Apolda, ein Einbruch stattgefunden haben muss. Die Täter verschafften sich zur Tatzeit Zutritt zum Gebäude. Hierfür wurde zunächst versucht, die Hauseingangstür und die Balkontür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Fortfolgend wurde ein Kellerfenster mittels Hebelwerkzeug geöffnet und beschädigt. Beide Täter begaben sich in das ...

mehr