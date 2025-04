Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ohne Sprit keine Fahrt - Polizei ermittelt nach Kraftstoffdiebstahl

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am gestrigen Mittwoch, 2. April, den Diebstahl von Benzin aus einem Fahrzeug aufgenommen. Ein Fahrzeughalter rief gegen 18 Uhr die Polizei in die Brommystraße, weil seinen Pkw nicht mehr starten konnte. Bereits vor der Fahrt hatte er eine große Benzinlache unter seinem Fahrzeug gesehen und sich darüber gewundert. Ein Blick unter das Fahrzeug ergab, dass unbekannte Täter den Tank manipuliert und eine unbekannte Menge Benzin abgelassen und entwendet hatten. Der Fahrzeughalter hatte sein Auto am Abend des 1. April an der Brommystraße abgestellt. Gegen die unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

