Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zukunftstag 2025: Mehr als 80 Jungen und Mädchen erkunden die Polizei Bremerhaven

Bremerhaven

Mehr als 80 Jungen und Mädchen nutzten am heutigen Zukunftstag - auch Girls'- bzw. Boys'-Day genannt - die Gelegenheit, sich über die vielfältigen Aufgaben der Ortspolizeibehörde Bremerhaven zu informieren. Dabei erhielten sie im Stadthaus 6 am Standort Lehe spannende Einblicke in die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten und ihrer angestellten Kolleginnen und Kollegen.

In Gruppen aufgeteilt schauten sich die Kinder beispielsweise die unterschiedlichen Fahrzeuge der Schutzpolizei sowie der Verkehrsdienste an. Ob Streifenwagen, Gefangenentransporter oder Polizeimotorrad: Überall durften die Jungen und Mädchen Platz nehmen, sich die Ausstattung ansehen und natürlich jede Menge Fragen stellen. In den Räumen des Polizeireviers Lehe erläuterten die Beamten, was es mit einer Anzeige auf sich hat, wie die Streifenbeamten arbeiten und welche Ausrüstungsgegenstände sie im Dienst am Körper tragen.

Beim Erkennungsdienst erfuhren die Schülerinnen und Schüler, wie die Fachleute Finger- oder Schuhsohlenabdrücke am Tatort sichern und wie schon kleinste Hautpartikel oder Haare einen Täter überführen können.

Wie wichtig für die tägliche Arbeit der Polizeibeamten funktionierende Technik ist, wurde beim Besuch der IT-Abteilung deutlich: Hier arbeiten Polizisten und angestellte Fachleute Hand in Hand und kümmern sich beispielsweise um die Computernetzwerke und -programme, um Video- und Telefontechnik sowie Funkgeräte, aber auch um die Blaulichter der Einsatzfahrzeuge.

Jede Menge von dieser technischen Ausstattung findet sich in der Leitstelle der Polizei wieder. Auf mehreren Monitoren pro Arbeitsplatz haben die Beamten alles genau im Blick. Hier gehen alle 110-Notrufe Bremerhavens ein, und von hier aus werden die Streifenwagen per Funk zum Einsatzort entsandt.

Wer schwere Straftaten begangen hat, seinen Rausch ausschlafen muss oder aus anderen Gründen vorübergehend in Gewahrsam genommen wird, der landet in einem besonderen Gebäudetrakt. Die Kinder staunten über die karge Ausstattung der Zellen und die speziellen Sicherheitseinrichtungen des Polizeigewahrsams.

Den Höhepunkt des aufregenden Tages bildete die abschließende Vorführung der Diensthundeführer. Sie zeigten den Schülerinnen und Schülern, wie sich die speziell ausgebildeten Schutzhunde im Einsatz bewähren. So lassen sich die Belgischen Schäferhunde auch nicht davon beeindrucken, wenn sich die von ihnen gestellte Person körperlich wehrt oder plötzlich eine Platzpatrone knallt: Haben die Diensthunde einmal zugebissen, lassen sie so schnell nicht wieder los.

Nach mehr als vier Stunden hatten die Jungen und Mädchen eine Vielzahl unterschiedlicher Themenfelder des Polizeiberufs kennengelernt. Und so mancher Finger schnellte in die Höhe, als zum Schluss gefragt wurde: "Wer möchte denn später mal zur Polizei?"

Für alle, die sich bereits jetzt über den Polizeiberuf informieren wollen, gibt es die Internetseiten www.seestadtcops.de und www.fit-genug.de . Für weitere Fragen zum Berufsstart bei der Polizei Bremerhaven steht auch gerne das Team der Einstellungsberatung unter einstellungen@polizei.bremerhaven.de oder unter den Rufnummern 0471/953-1330 und -1331 zur Verfügung. Die Polizei Bremerhaven bietet ebenfalls die Möglichkeit eines Schüler- oder Schnupperpraktikums. Weitere Infos dazu sind auf unserer Homepage unter www.polizei.bremerhaven.de/schnupperpraktikum.html zu finden.

Die Anmeldephase für den Zukunftstag (Girls'- bzw. Boys'-Day) im nächsten Jahr findet Ende Januar/Anfang Februar 2026 statt. Wir werden rechtzeitig auf unserer Internetseite und auf unseren Social-Media-Kanälen darauf hinweisen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell