Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter gefasst

Apolda (ots)

Am 15.04.2025 gegen 05.16 Uhr informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei und teilte mit, dass in der Dobermann Straße, Apolda, ein Einbruch stattgefunden haben muss.

Die Täter verschafften sich zur Tatzeit Zutritt zum Gebäude. Hierfür wurde zunächst versucht, die Hauseingangstür und die Balkontür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Fortfolgend wurde ein Kellerfenster mittels Hebelwerkzeug geöffnet und beschädigt. Beide Täter begaben sich in das Objekt, konnten sich jedoch aufgrund der verschlossenen Brandschutztür nur durch zwei Kellerräume bewegen. Es wurde Beutegut in noch unbekannter Höhe in Form von Münzen entwendet. Die Täter flüchteten sodann durch ein weiteres Kellerfenster fußläufig und wurden dann von dem Zeugen gesehen.

Nach Rücksprache mit einem Angehörigen der Geschädigten wurde bekannt, dass diese Überwachungskameras im Keller des Objektes installiert haben. Daraufhin wurde dieses Videomaterial gesichtet und die Täter konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Apolda identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 20-jährigen sowie einen 41-jährigen polizeibekannten Täter aus Apolda. Nach Sicherung aller Spuren sowie in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Hausdurchsuchung bei den auf dem Videomaterial identifizierten Täter angeordnet und durchgeführt. Das entwendete Beutegut in Form von Münzen konnte sodann in der Wohnung von einem der Täter aufgefunden und sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme des 41-jährigen Hauptverdächtigten an, die Haftrichtervorführung erfolgt am 16.04.2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell