Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Jena (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch, dem 09. April 2025, ereignete sich gegen sechs Uhr ein Verkehrsunfall im Rautal. Eine 24-jährige Fahrerin eines Pkw Seat kam aus Richtung Closewitz, als ihr kurz vor dem Ortseingangsschild von Jena ein Pkw Opel auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Eine Frontalkollision war nicht zu vermeiden. In Folge des Zusammenstoßes geriet der Opel in Brand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch wurden durch den Verkehrsunfall beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 27-jährige Opelfahrer an, kurz vor dem Ortsausgang sowie einer Kurve ein anderes Fahrzeug überholt zu haben. Daher befand er sich auf der falschen Fahrbahnseite.

Für die Ermittlungen sowie die Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Jena Zeugen, insbesondere den Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin des Pkw, welcher kurz vor dem Ortsausgang Jena von einem Pkw Opel überholt wurde. Hinweise richten Sie bitten an die Telefonnummer 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de. Das Aktenzeichen lautet 90925/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell