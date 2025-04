Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Versuchter Pkw-Diebstahl und gesundheitliche Probleme führen zu Unfall

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Versuchter Pkw-Diebstahl

Zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 6:50 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen BMW, der in der Max-von-Laue-Straße in Heilbronn-Sontheim geparkt war. Die hintere rechte Scheibe wurde eingeschlagen, das Handschuhfach durchwühlt sowie im Innenraum und am Zündschloss manipuliert. Offensichtlich versuchte der Täter, das Fahrzeug zu entwenden, brach jedoch sein Vorhaben ab. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Es wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Ford-Fahrer verursacht Unfall - Führerschein beschlagnahmt

Am Dienstag, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Happelstraße in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der 74-jährige Fahrer eines Ford Focus fuhr vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme nach links und kollidierte dabei beinahe frontal mit dem geparkten Renault Kangoo eines 31-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Als der Mann während der Unfallaufnahme beinahe das Gleichgewicht verlor, gab er an unter gesundheitlichen Problemen zu leiden. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

