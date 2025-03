POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit drei Autos

Bremerhaven (ots) - Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend, 15. März, in der Bremerhavener Innenstadt vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zuvor in einen Laden in der Fußgängerzone eingedrungen und von dort Bargeld entwendet zu haben. Außerdem sollen sie einen Tresor aus dem Geschäft transportiert haben. Der Fall ...

