POL-SU: Zeuge verfolgt Einbrecher - Festnahme

Lohmar (ots)

Am Freitagabend (07. März) wurden zwei Männer nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Wiesenpfad" in Lohmar vorläufig festgenommen.

Gegen 18:50 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, dass sich eine unbekannte Person mit einer Taschenlampe im Haus seines Nachbarn befinde. Ein mutmaßlicher Mittäter stehe davor Schmiere.

Mehrere Streifenwagen wurden zur Tatörtlichkeit entsandt. Während sich die Beamten auf dem Weg dorthin befanden, gab der Zeuge der Einsatzleitstelle parallel an, dass einer der beiden Tatverdächtigen mit einem Pkw geflüchtet sei. Der andere sei zu Fuß weggelaufen.

Der Zeuge setzte sich in sein eigenes Fahrzeug, folgte dem wegfahrenden Einbrecher und teilte den Polizisten gleichzeitig den Standort mit. Schließlich konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger aus Königswinter auf der Rathausstraße in Lohmar angehalten und widerstandslos festgenommen werden. Auch sein mutmaßlicher Mittäter, ein 25-jähriger Mann aus Rheine, konnte in der Nähe der Tatörtlichkeit durch zivile Einsatzkräfte angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Die Beamten stellten an dem angegangenen Einfamilienhaus fest, dass der Bewegungsmelder im Bereich der Terrasse aus der Wandhalterung gerissen worden war. Zudem war eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Haus einbruchtypisch durchsucht worden. Nach Angaben des Hauseigentümers wurde nichts entwendet.

Da keine Haftgründe gegen die beiden festgenommenen Männer vorlagen, wurden sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten. (Re)

