Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Frauen nach Betrugsdelikten festgenommen

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (06. März) wurden eine 50-jährige Bonnerin und eine 35-jährige Kölnerin nach einem Betrugsdelikt in einem Getränkemarkt an der Marktstraße in Niederkassel-Rheidt vorläufig festgenommen.

Gegen 17:15 Uhr befanden sich die beiden Tatverdächtigen in dem Getränkemarkt und versuchten an der Kasse Waren in einem Gesamtwert von knapp 200 Euro mit einer EC-Karte zu bezahlen, die auf eine männliche Person ausgestellt war. Dies kam der aufmerksamen Kassiererin merkwürdig vor, weswegen sie den Marktleiter darüber informierte.

Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten gaben die Frauen an, dass die EC-Karte einem Freund gehöre. Bei der anschließenden Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Beamten drei weitere fremde Bankkarten. Zudem befanden sich in ihren Handtaschen über 20 Kaufbelege aus den vergangenen zwei Wochen, die allesamt mit den EC-Karten bezahlt worden waren.

In ihrem Pkw fanden die Polizisten weitere Waren in einem Wert von mehr als 100 Euro, die aus dem angrenzenden Lebensmittelmarkt stammten und mutmaßlich ebenfalls mit den EC-Karten bezahlt wurden.

Die beiden polizeibekannten Frauen wurden vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen sie vorlagen, wurden sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob die EC-Karten aus Straftaten stammen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die beiden Frauen müssen sich nun wegen des Verdachts des Betruges verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell