Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei ermittelt nach Mülltonnenbränden

Hennef (ots)

In der Nacht zu Freitag (07. März) kam es zu drei Mülltonnenbränden an den Straßen "Im Winkel", "Spelhof" und der Siegtalstraße in Hennef. Die Brände konnten durch die örtliche Feuerwehr zügig gelöscht werden.

Gegen 03:30 Uhr fuhr ein Zeuge mit seinem Pkw durch die Ortschaft Greuelsiefen und wurde dabei auf eine brennende Altpapiertonne aufmerksam, die an der Straße "Im Winkel" stand. Da sich der in Flammen stehende Abfallbehälter in der Nähe weiterer Mülltonnen befand, zog der Zeuge die Tonne auf den angrenzenden Gehweg und informierte Polizei und Feuerwehr.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass aus einem Metallmülleimer an einer nahegelegenen Bushaltestelle an der Siegtalstraße Rauch emporstieg.

Ein vorbeifahrender Autofahrer setzte die Beamten über eine weitere brennende Papiermülltonne am "Spelhof" in Kenntnis. Die Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Da an den Brandörtlichkeiten eine Vorsatztat nicht ausgeschlossen werden konnte, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Bränden wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell