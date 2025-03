POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Hennef (ots) - In der Nacht zu Freitag (07. März) kam es zu drei Mülltonnenbränden an den Straßen "Im Winkel", "Spelhof" und der Siegtalstraße in Hennef. Die Brände konnten durch die örtliche Feuerwehr zügig gelöscht werden. Gegen 03:30 Uhr fuhr ein Zeuge mit seinem Pkw durch die Ortschaft Greuelsiefen und wurde dabei auf eine brennende Altpapiertonne aufmerksam, die an der Straße "Im Winkel" stand. Da sich der ...

