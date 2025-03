Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tag der Kriminalitätsopfer - Aufmerksam machen und helfen - Info-Stand der Polizei Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Ob physisch, psychisch oder finanziell - Gewalt und Kriminalität haben immer Folgen und diejenigen, die Opfer geworden sind, sind auf Schutz, praktische Hilfe und Solidarität der Gesellschaft angewiesen. Darauf macht der Tag der Kriminalitätsopfer am Sonnabend, 22. März, aufmerksam.

Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder eine betroffene Person unterstützen wollen, steht Ihnen in Bremerhaven ein starkes Netzwerk von Polizei und Opferhilfe-Organisationen zur Seite. Hierzu berät das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven am Sonnabend, 22. März, am Informationsstand auf dem Wochenmarkt in Bremerhaven-Geestemünde (Konrad-Adenauer-Platz). Das Team ist von 7 bis 12.30 Uhr vor Ort.

Hinschauen, Hinhören und Unterstützung anbieten: So kann jeder helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Lassen Sie die Täter nicht unerkannt und erstatten Sie in jedem Fall eine Anzeige bei der Polizei. Mehr dazu unter https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/ und unter https://www.aktion-tu-was.de/

#polizei #bremerhaven #prävention #Opferinformation #Zivilcourage #TagderKriminalitätsopfer2024 #WeisserRing

