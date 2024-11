Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der PI Gifhorn für den Zeitraum 15.11.2024, 16:00 Uhr bis 17.11.2024, 10:00 Uhr

LK Gifhon (ots)

Buntmetalldiebstahl:

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstag gegen 09:40 Uhr über den Polizeinotruf, dass er einen Transporter verfolge. Die Insassen hätten zuvor von einem Grundstück in Wagenhoff Gegenstände entwendet. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung durch mehrere Funkstreifenwagen konnte der Transporter inklusive der Insassen gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde das beschriebene Diebesgut im Transporter aufgefunden. Es handelte sich um Buntmetall. Der Eigentümer wurde informiert und bestätigte eine Diebstahlshandlung. Die drei Personen im Alter von 14, 32 und 38 Jahren wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht und polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung: Am Samstagmorgen ereignete sich gegen 06:00 Uhr auf der Kreisstraße 98 zwischen Eischott und Velstove ein Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger kam mit seinem VW Polo vermutlich in Folge Alkohol- und Drogenkonsums von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Im Klinikum wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Diverse Trunkenheitsfahrten:

An diesem Wochenende wurden diverse Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln im Landkreis Gifhorn festgestellt und beendet:

Am Freitagnachmittag wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein männlicher Fahrzeugführer eines PKW gemeldet, der offensichtlich vor Fahrtantritt Alkohol konsumierte. Der 42-Jährige wurde in Vorhop einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Ihm wurde Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Polizeibeamte aus Meine auf einen 60-Jährigen Fahrzeugführer eines PKW in der Hauptstraße in Calberlah aufmerksam. Auch dieser stand unter deutlicher Alkoholbeeinflussung (1,93 Promille). Hier folgten ebenfalls eine Blutentnahme und die Führerscheinsicherstellung.

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn in der Fliederstraße in Gifhorn einen 19-jährigen Fahrzeugführer eines E-Scooters. Dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste sich der obligatorischen Blutentnahme unterziehen.

Einen weiteren 25-jährigen Fahrzeugführer eines E-Scooters kontrollieren Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn auf dem Calberlaher Damm. Dieser stand sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch Betäubungsmitteln. Auch hier folgte eine Blutentnahme.

Gegen Mitternacht wurde durch einen Zeugen ein auffällig fahrender PKW auf der Bundesstraße 188 gemeldet. Der PKW konnte angehalten und kontrolliert werden. Die 59-Jährige Fahrzeugführerin stand ebenfalls erheblich unter Alkoholeinfluss (1,76 Promille) und musste sich den entsprechenden Maßnahmen unterziehen.

Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Gifhorn in Voitze einen 47-jährige PKW-Fahrzeugführer. Dieser räumte Alkoholkonsum vor Fahrtantritt ein und wurde ebenfalls zwecks Blutentnahme einem Klinikum zugeführt. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell