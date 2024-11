Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht schnell geklärt

Gifhorn (ots)

Dank einer Videoaufzeichnung konnte eine Verkehrsunfallflucht mit zwei Geschädigten schnell aufgeklärt werden. Am gestrigen Mittwochmittag wollte ein 72-Jähriger mit seinem Rover von einem Betriebshof am Eyßelheideweg in Gifhorn fahren. Beim Rangieren stieß er zunächst zweimal gegen einen Volkswagen Polo und anschließend gegen einen 5er BMW. Danach fuhr er zur Ausfahrt, stoppte kurz und nahm den beschädigten Volkswagen und sein eigenes Fahrzeug in Augenschein, ehe er unerlaubt das Gelände verließ. Eine Mitarbeiterin hatte das Geschehen auf der Videoüberwachung gesehen und informierte die Polizei Gifhorn. Die Beamten konnten den 72-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten sie Alkoholgeruch; eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,91 Promille. Dem 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eröffnet. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

