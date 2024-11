Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Wohnhäuser

Calberlah/ Schwülper (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn ermittelt nach zwei Einbrüchen in Calberlah und Schwülper. Im Schusterkamp in Calberlah hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf. Die Tat ereignete sich zwischen dem 07.11.2024, 17:00 Uhr und dem 11.11.2024, 17:00 Uhr. Ebenfalls ein Einfamilienhaus war Ziel der Einbrecher in Groß Schwülper. In das Haus am Okerhang gelangten sie durch das Aufhebeln des Kellerfensters. Dabei nutzten sie am gestrigen Montag, zwischen 16:45 und 21:30 Uhr, die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner.

Zu beiden Taten werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der genannten Ortschaften nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Präventionstipps zu mechanischen Sicherungen von Häusern und Wohnungen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/technische-sicherheit

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell