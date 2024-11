Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallbeteiligter Schüler wird gesucht!!!

Gifhorn (ots)

Am 08.11.2024, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein Radfahrer den Radweg der Hauptstraße in Gifhorn Kästorf. Auf Höhe einer Bushaltestelle verlangsamte er sein Tempo, da dort ein Bus hielt und Schüler*innen diesen verließen. Als er davon ausgegangen war, dass alle Fahrgäste ausgestiegen waren, setzte er seine Fahrt fort. In diesem Moment verließen noch zwei männliche Personen den Bus und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einem der beiden Jungen. Nach einem kurzen Gespräch verließen die Jungen ohne Personalienaustausch mit dem Radfahrer die Örtlichkeit. Die Polizei bittet nun den beteiligten Jungen sich zu melden und Angaben zu seinen Verletzungen zu machen. Die Rückmeldungen gehen an die Polizei Gifhorn unter der 05371-980-0

