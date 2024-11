POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn vom 8.11.2024 - 10.11.2024

Polizeiinspektion Gifhorn

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 09.11.2024, gegen 01:20 Uhr, fiel einer Funkstreife der Polizei aus Gifhorn, in der Ortschaft Rühen, ein Kleinkraftrad auf welches kontrolliert werden sollte. Der Fahrzeugführer versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch kurze Zeit später festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erst 14 Jahre war und demnach nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er wurde den erziehungsberechtigten zugeführt, welchen auch die Einleitung eines Strafverfahrens mitgeteilt wurde.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 09.11.2024, gegen 02:00 Uhr, in Gifhorn, Kreisverkehr, Kreisstraße 114 / Wolfsburger Straße. Hier befuhr ein 24 jähriger Gifhorner, mit seinem Pkw Seat, die K114 in Richtung Wolfsburg und übersah den neu erstellten Kreisverkehr in Höhe der Wolfsburger Straße. Der Pkw führ über den Kreisverkehr und schlug in einer Leitplanke ein, wo der Pkw zum Stehen kam. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.0000 EUR. Ebenfalls wurde die Leitplanke eingedrückt und Erdreich am Kreisel aufgewühlt. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholvortest ergab einen Alkoholwert von 1,13 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es während der Unfallaufnahme nicht, der Kreisverkehr ist weiterhin befahrbar.

Pkw-Brand

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 02:59 Uhr, werden die Feuerwehren Platendorf und Triangel mit 28 Einsatzkräften sowie die Polizei, zu einem Fahrzeugbrand entsandt, welcher sich auf dem Gelände eines Werkstattbetriebes in Triangel, Fehringstraße, ereignete. Hier brennt ein unbesetzter VW Transporter sowie zwei in der Nähe abgestellte Anhänger aus bzw. ab. Ferner wurde durch den Brand ein Hundezwinger in unmittelbarer Nähe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt. Angaben zur Brandentstehung können derzeit noch nicht getätigt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Rauschfahrt:

Während einer Verkehrskontrolle, durch die Polizei Meine, am Sonntag, 10.11.2024 , 01:20 Uhr, in Wasbüttel, fielen den Beamten Ausfallerscheinungen bei der 59 jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Chrysler auf. Der Verdacht auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel erhärtete sich durch die persönlichen Angaben der Fahrzeugführerin. Ihr wurde im Anschluss eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Die Weiterfahrt ist ihr untersagt worden.

