Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Polizeikrad - ein verletzter Polizist

Hamm-Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Wilhelmstraße / Otto-Brenner-Straße wurde am Samstag, 09. November, ein Polizist leicht verletzt. Der 31-Jährige befuhr gegen 02 Uhr mit seinem Dienstkrad die Wilhelmstraße stadteinwärts. Ein 37-jähriger Mercedesfahrer beabsichtigte, von der Otto-Brenner-Straße nach links in die Wilhelmstraße abzubiegen. Hierbei übersah er das herannahende Motorrad. Trotz einer Vollbremsung konnte der Polizist einen Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit dem Mercedes. In der Folge stützte er zu Boden. Der Beamte wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Er konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Das Dienstkrad wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Mercedes war noch fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (rs)

