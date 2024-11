Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: drei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von E-Scootern

Hamm-Heessen (ots)

Zu gleich drei verhängnisvollen Verkehrsunfällen unter Beteiligung von E-Scootern kam es am Freitag, 08. November in Hamm. Die Gesamtbilanz: 4 leichtverletzte und 1 schwerverletzte Beteiligte

Unfall 1:

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Scooter um 9:45 Uhr auf der Ahlener Straße. Ein 72jähriger Fahrer eines Fiat beabsichtigte, von einem Tankstellengelände zu fahren und seine Fahrt in Richtung Ahlen fortzusetzen. Zugleich befuhr eine 27jährige Hammerin mit ihrem E-Scooter den Radweg der Ahlener Straße in Fahrtrichtung Süden. Hierbei benutzte die E-Scooter-Fahrerin den für sie falschen Radweg. Im Bereich der Ausfahrt der Tankstelle kam es zum Zusammenstoß. Die Scooterfahrerin wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung verlassen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 1.600 Euro beziffert.

Unfall 2:

Schwer verletzt wurde um 14:45 Uhr ein 35jähriger Fahrer eines E-Scooters bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße / Phillip-Reis-Straße. Der Fahrer des Zweirades befuhr den Radweg der Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte, die Phillip-Reis-Straße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 52jähriger Ahlener die Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Er beabsichtigte, mit seinem Pkw BMW in die Phillip-Reis-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er nach eigenen Angaben den 35jährigen. Infolge des Sturzes verletzte sich der 35jährige schwer und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Auch der Ahlener verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Unfall 3:

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden bei einem Alleinunfall um 20:36 Uhr leicht verletzt. Die Jugendlichen befuhren zusammen auf einem E-Scooter die Münsterstraße in Fahrtrichtung Norden. Die 17jährige steuerte den E-Scooter während die 16jährige sich ordnungswidrig als Sozia auf dem Zweirad befand. Aufgrund ungeklärter Umstände kamen die Jugendlichen aus Hamm zu Fall. Eine Fremdeinwirkung kann derzeit ausgeschlossen werden. Die beiden Minderjährigen wurden mit einem RTW dem örtlichen Kinderkrankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnten. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (nue)

