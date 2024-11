Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schokolade im Visier von Ladendieben

Hamm-Pelkum (ots)

Süßwaren im Wert von annähernd 300 Euro waren das Ziel von Ladendieben. Ein Ehepaar (w 35 Jahre / m 38 Jahre) aus Köln betrat am Donnerstag, 7. November 15:25 Uhr einen Supermarkt an der Kamener Straße. Hier verstauten sie zahlreiche Schokoladenriegel in ihren mitgeführten Rucksäcken. Bei ihrer Tatausführung wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte konnte festgestellt werden, dass die Diebe 81 Verkaufseinheiten Schokoladenriegel nebst 14 Flaschen Shampoo entwenden wollten. Das Kölner Diebes-Duo wurde der Polizeiwache zugeführt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell