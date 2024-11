Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Linksabbieger übersieht Radfahrerin, leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Donnerstag, 7. November, 15:15 Uhr auf der Werler Straße / Rückertstraße. Zur Unfallzeit befuhr eine 24jährige Radfahrerin die Werler Straße in Fahrtrichtung Süden. Hierbei nutzte sie ordnungsgemäß den vorgesehenen Radweg. Zugleich befuhr ein 58jähriger Hammer mit seinem Pkw, Renault Clio die Werler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Er beabsichtigte, nach links in die Rückertstraße abzubiegen. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin. Hierbei verletzte sich die 24jährige leicht. Unmittelbar nach Unfallaufnahme begab sich die 24jährige in die benachbarte Ambulanz eines örtlichen Krankenhauses. Nach ihrer Behandlung konnte die Radfahrerin das Krankenhaus verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt. (nue)

