POL-HAM: Einbruch in Obergeschosswohnung eines Einfamilienhauses

Hamm-Norden (ots)

Unbekannte sind am Freitag, 08. November, gegen 22:50 Uhr in eine Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Münsterstraße eingedrungen. Der oder die Täter gelangten vermutlich über eine angrenzende Garage an ein Fenster im Obergeschoss und verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln des Fensters Zugang zu den Wohnräumen. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Am Fenster entstand geringer Sachschaden. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

