Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Isenbüttel (ots)

Zwei Beamte der Polizei Meine befanden sich in der Nacht auf den heutigen Freitag auf einer Streifenfahrt in Isenbüttel. Gegen 01:30 Uhr wurden sie dabei auf einen Volkswagen ID.4 aufmerksam, der zügig durch den Kreisel an der Lindenstraße fuhr. Sie nahmen mit ihrem zivilen Funkwagen die Verfolgung auf und beobachteten in der Folge, dass der Volkswagen zwischen Isenbüttel und Calberlah mehrfach die Mittellinie überfuhr. In Calberlah stoppten sie den ID.4 und kontrollierten dessen Fahrer. Der 33-Jährige wirkte alkoholisiert, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,39 Promille. Damit war die Fahrt des Mannes beendet, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

