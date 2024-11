Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tritt ins Gesicht - Zeugen gesucht

Wesendorf (ots)

Die Polizei Wesendorf ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung, zu der es bereits am 26.10.2024, gegen 15:45 Uhr, kam. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhren eine 35-Jährige und ein 39-Jähriger mit ihrem roten Kleinwagen auf den Parkplatz des Lidl-Markts in Wesendorf. Dort öffnete, unmittelbar nach dem Halten, ein 38-Jähriger die Beifahrertür und trat dem 39-Jährigen gegen den Kopf. Die 35-Jährige fuhr wieder los, woraufhin sich der 38-Jährige für mehrere Meter an der geöffneten Tür festklammerte. Das Paar fuhr wieder nach Hause und rief dort angekommen die Polizei. Der 38-Jährige ist den beiden bekannt; er ist der ehemalige Vermieter.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Wesendorf Zeugen des Vorfalls, Hinweise werden unter der Telefonnummer 05376 97656-0 entgegengenommen.

