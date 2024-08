Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Naziparolen aus Fenster gerufen

Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Mehrere Naziparolen wie "Heil Hitler" rief ein Mann aus seinem Fenster, bevor er von der Polizei festgenommen werden konnte. Am Donnerstagmittag (15.8.) gegen 15.15 Uhr schrie der 27-Jährige Beleidigungen, sowie Naziparolen aus seinem Fenster in der Lauteschlägerstraße. Der Mann konnte von einer Streife des 1. Polizeireviers vorläufig festgenommen werden. Der Mann befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell