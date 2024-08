Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Diebstahl aus Auto kann schnell geklärt werden

Vier 15-Jährige festgestellt

Pfungstadt (ots)

Am Donnerstag (15.8.) ereignete sich ein Diebstahl in der Gutenbergstraße. Vier 15-Jährige interessierten sich zunächst für einen dort angebotenen Roller. Zwei der Jugendlichen bemerkten, dass die Fenster eines Verkaufsfahrzeuges heruntergelassen waren. Sie öffneten die hintere Tür und schauten sich im Fahrzeug um. Nach ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie hierbei vermutlich den Fahrzeugschlüssel des Autos. Währenddessen wurde der Inhaber des Autohauses auf das Treiben aufmerksam. Die Jugendlichen reagierten sofort und flüchteten. Die sofort eingeleitete Fahndung konnte die Jugendlichen kurze Zeit später feststellen. Die Streife durchsuchte sie nach dem Schlüssel, der jedoch bislang unauffindbar blieb. Die Jugendlichen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

