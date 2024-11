Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeuge zu Verkehrsunfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am 08.11.2024, gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf dem Famila Parkplatz in Gifhorn ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte eine Ape beim Ausparken aus einer Parklücke einen Pkw VW UP und wurde dabei beobachtet und anschließend angesprochen. Die Polizei Gifhorn sucht besagten Zeugen. Dieser möge sich bitte in Gifhorn unter der 05371-980-0 melden um ggf. Angaben zum Unfallhergang zu machen.

