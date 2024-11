POL-GF: Zeugen eines Diebstahls gesucht

Calberlah/ Schwülper (ots) - Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn ermittelt nach zwei Einbrüchen in Calberlah und Schwülper. Im Schusterkamp in Calberlah hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf. Die Tat ereignete sich zwischen dem 07.11.2024, 17:00 Uhr und dem 11.11.2024, 17:00 Uhr. Ebenfalls ein Einfamilienhaus war Ziel der Einbrecher in Groß Schwülper. In das Haus am Okerhang gelangten sie durch das Aufhebeln des ...

