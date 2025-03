Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in der Innenstadt: Polizei nimmt Verdächtige fest

Bremerhaven (ots)

Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend, 15. März, in der Bremerhavener Innenstadt vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zuvor in einen Laden in der Fußgängerzone eingedrungen und von dort Bargeld entwendet zu haben. Außerdem sollen sie einen Tresor aus dem Geschäft transportiert haben.

Der Fall ereignete sich im südlichen Teil der Bürgermeister-Smidt-Straße, zwischen Kirchenstraße und Mittelstraße. Als ein Zeuge die Verdächtigen nach dem Einbruch bemerkte, ließen sie den gestohlenen Geldschrank stehen und flüchteten zu Fuß. Die hinzugerufene Polizei nahm die beiden Männer kurz darauf vorläufig fest. Die Ermittlungen laufen, weitere Zeugenhinweise werden unter Telefon 0471/953-4444 entgegengenommen.

