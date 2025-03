Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rücklichter gestohlen: Diebe machen sich an Lkw zu schaffen

Bremerhaven (ots)

Die Rückleuchten einer Sattelzugmaschine waren am vergangenen Wochenende Beute von Dieben.

In der Zeit von Freitag, 14. März, 18 Uhr, bis Montag, 17. März, 5.20 Uhr, schraubten Unbekannte die Rückleuchten eines Lkws, der an der Straße Überseering geparkt war ab. Der oder die Täter demontierten die Leuchten des Sattelaufliegers fachmännisch und durchtrennten die Kabel. Die Diebe gingen noch in derselben Straße einen zweiten Lkw an, stahlen die Beleuchtungsteile jedoch nicht, sondern richteten lediglich einen Sachschaden an.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-4444 in Verbindung zu setzen.

