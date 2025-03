Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gebrochener Rahmen: Polizei legt Lkw still

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Donnerstag, 13. März, gegen 11.15 Uhr am Zolltor Roter Sand auf ein ukrainisches Zugfahrzeug mit Anhänger aufmerksam, das augenscheinlich erhebliche Mängel aufwies. Der Lkw sowie der Anhänger waren jeweils mit einem Auto (SUV) beladen. Für die Polizeibeamten sah es so aus, als würde der Lkw in sich zusammenbrechen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Hauptrahmen des LKW auf der rechten Seite angebrochen und auf der linken Seite komplett durchgebrochen war. Die Fahrzeugkombination war durch die festgestellten Mängel verkehrsunsicher und stellte eine Gefährdung für den Straßenverkehr dar. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Lkw musste abgeschleppt werden. Die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Bußgeldverfahren gegen den Verantwortlichen ein.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell