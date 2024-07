POL-BI: Räuber-Trio gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Senne - Ein Unbekannter brach am Montagvormittag, 08.07.2024, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rapsfeld ein. Der Täter entkam mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen erlangte der Einbrecher in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 11:00 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude. Er hebelte ein auf Kipp stehendes Fenster auf ...

mehr