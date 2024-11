Polizei Düren

POL-DN: Einbruchserie in Kleingartenanlage: Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (22.11.2024) und Samstagmorgen (23.11.2024) kam es zu einer Serie von Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in der Rurstraße. Insgesamt wurden vier Gartenlauben angegangen. Die Täter entwendeten Gegenstände im Gesamtwert eines unteren vierstelligen Eurobetrags.

In einer der Gartenlauben stahlen die Einbrecher einen Baseballschläger sowie ein Brecheisen. Letzteres wurde später im Bereich der Kleingartenanlage aufgefunden. In einer weiteren Gartenlaube entwendeten die Täter Elektrowerkzeug, ein Fernsehgerät und einen Beamer. Auch aus einer dritten Gartenlaube verschwanden Elektrowerkzeug, eine Musikbox und eine Powerbank. Bei einer vierten angegangenen Laube ist derzeit noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 09:45 Uhr am Samstag eingegrenzt werden.

Die Polizei Düren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell