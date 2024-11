Polizei Düren

POL-DN: In den Gegenverkehr geraten

Jülich (ots)

Zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr kam es am frühen Samstag Morgen in Koslar. Eine 25jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K15 in Richtung Broich. Die Kombination von überhöhter Geschwindigkeit, überfrierender Nässe und reichlicher Genuss von Alkohol führte vermutlich dazu, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Hier stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, welcher mit drei Personen besetzt war. Alle drei Personen wurden verletzt, davon zwei Personen schwer. Diese wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle komplett gesperrt. Der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Es entstand ein sehr hoher Gesamtschaden - beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

