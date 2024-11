Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin übersehen

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt wurde am Samstagnachmittag eine Fußgängerin leicht verletzt. Nach Angaben der mutmaßlichen Unfallverursacherin hatte sie die Fußgängerin beim Abbiegen übersehen.

Um 15:30 Uhr wollte die 29 Jahre alte Dürenerin die Fahrbahn am Einmündungsbereich Arnoldsweilerstraße / Hans-Brückmann-Straße überqueren. Als sie die Fußgängerfurt aus Richtung Bücklersstraße kommend in Richtung Hans-Brückmann-Straße nutzte, wurde sie vom Pkw einer 62 Jahre alten Gürzenicherin erfasst und kam zu Fall. Die Autofahrerin hatte die Arnoldsweilerstraße aus Richtung Kreuzstraße kommend befahren und war am Einmündungsbereich nach rechts in Richtung Josef-Schregel-Straße eingebogen. Bei diesem Vorgang hatte sie die Fußgängerin nach eigenen Angaben übersehen.

Die Fußgängerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen in den Beinen und wurde mit einen Rettungswagen zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell