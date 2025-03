Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Waffelschnitten-Dieb geht letztlich leer aus

Bremerhaven (ots)

Es war schon weit nach "Morgens, halb 10 in Deutschland", als ein Ladendieb in Bremerhaven-Lehe offenbar große Lust auf eine bekannte Waffelschnitte hatte: Der Mann stopfte am Donnerstag, 13. März, gegen 13.45 Uhr insgesamt 35 Pakete der Süßigkeit in eine Sporttasche und lief ohne zu bezahlen aus dem Geschäft an der Stresemannstraße. Ein Ladendetektiv beobachtete die Szene und folgte ihm in den Außenbereich. Sowohl der Detektiv als auch eine weitere Mitarbeiterin hielten die Tasche mit dem Diebesgut fest, wobei der Dieb ebenfalls an der Tasche zerrte. Letztlich ließ der Täter von seiner Beute - die Süßigkeiten hatten einen Verkaufswert von knapp 100 Euro - ab und flüchtete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls gegen den amtsbekannten 45-jährigen Mann, der nun ohne "Frühstückchen" blieb.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell