Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall am Wiehengebirge

Lübbecke (ots)

(SN) Nach einem Unfall auf dem Herzog-Wittekind-Weg sucht die Polizei derzeit nach einem bisher unbekannten Radfahrer.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 53 Jahre alte Toyota-Fahrerin aus Stemwede am Samstag gegen 9.30 Uhr den Herzog-Wittekind-Weg befahren und in Höhe der Einmündung Am Walde wenden wollen. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der offenbar zügig aus dem abfallenden Waldstück des Wiehengebirges angefahren kam. Obwohl der Mann gegen den Kotflügel des Autos prallte, auf den Asphalt stürzte und sich offenbar verletzte, entfernte sich dieser kurz darauf vom Unfallort. Zuvor war ein Gespräch mit dem nicht Deutsch sprechenden Mann gescheitert.

Die Autofahrerin konnte den Beamten schildern, dass der Unbekannte etwa 60 bis 65 Jahre alt, von untersetzter Figur und etwa 170 cm groß gewesen sei. Zudem hatte der ein blaues Damenfahrrad nutzende Mann kurze grau melierte Haare und trug eine Jeans, eine Jacke sowie eine blaue Mütze.

Zur Klärung des Sachverhaltes werden der Radfahrer und mögliche Zeugen gebeten, sich im Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

