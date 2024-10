Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raub eines Handys: Zeugen gesucht

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) In der Nacht zu Samstag wurde ein Heranwachsender aus Rödinghausen im Bereich der Innenstadt von Bad Oeynhausen Opfer eines Raubüberfalls. Dabei entwendeten mehrere männliche Personen das Handy des 18-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen nach war der junge Mann zuvor mit weiteren Personen vom Nordbahnhof kommend zu Fuß in Richtung Königstraße unterwegs. Auf Höhe der Unterführung an der Herforder Straße trennte sich der gemeinsame Weg und der aus dem Kreis Herford stammende setzte seinen Weg alleine fort. Gegen 0.20 Uhr nutzte er die Bahnunterführung, um weiter in Richtung Sielpark zu gegen. Inmitten des Tunnels traf der Mann den Angaben nach auf mehrere ihm entgegenkommende unbekannte Personen. Es kam zu Streitigkeiten, in dessen weiteren Verlauf die etwa 18-Jährigen auf ihn einschlugen, bis er zu Boden ging. Nachdem der Angegriffene wieder aufgestanden war, rissen ihm die Unbekannten sein Smartphone aus der Hand und flüchteten damit in Richtung Königstraße.

Der Beschreibung nach wurden die fünf bis sieben Räuber auf etwa 18 Jahre geschätzt. Einer der Täter soll einen grauen Pulli getragen haben, ein anderer sei bei einer Größe von ca. 190 cm auffällig groß gewesen und von kräftiger Statur.

Zeugen, die in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Raub in Zusammenhang stehen könnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell