POL-MI: Autofahrer verliert Kontrolle

Porta Westfalica (ots) - (SN) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag insgesamt elf Wischroboter von einem Sattelauflieger gestohlen. Den Erkenntnissen nach hatte der LKW-Fahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr einen in Polen zugelassenen Sattelzug auf dem Parkplatz Fuchsgrund an der A2 in Porta Westfalica abgestellt, um sich schlafen zu legen. Gegen 1.45 Uhr bemerkte der Mann schließlich einen Schnitt an der Plane ...

