Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter bedroht Hotelangestellte - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Montagabend, 17. März, die Mitarbeitenden eines Hotels in der Bremerhavener Innenstadt bedroht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der ca. 1,80 bis 1,85 Meter große, schlanke und maskierte Mann gegen 21.55 Uhr das Hotel an der Prager Straße. Er bedrohte eine Mitarbeiterin am Empfangstresen mit einem spitzen Gegenstand und verlangte die Herausgabe von Geld. Die Hotelangestellte und eine weitere Mitarbeiterin weigerten sich jedoch lautstark und wählten stattdessen den Notruf der Polizei. Daraufhin ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete in südlicher Richtung aus dem Gebäude. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Mann nicht mehr antreffen. Sie ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung. Hinweise auf den Täter werden unter 0471/953-4444 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell