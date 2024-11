Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub vor Stadtkirche

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Raub vor Stadtkirche

Bad Hersfeld. Ein 34-jähriger Mann aus Breitenbach am Herzberg zeigte am Dienstag bei der Polizei an, dass er Opfer eines Raubes geworden sei. Demnach habe sich der Mann am Freitag (15.11.), gegen 14 Uhr, im Bereich der Stadtkirche aufgehalten, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen worden ist. Daraufhin wurde der 34-Jährige unvermittelt durch den Unbekannten ins Gesicht geschlagen und ihm sein Rucksack entwendet. Der Täter flüchtete in Richtung Marktplatz und wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 bis 25 Jahre, etwa 170 cm groß, schlanke Statur. Er sprach Deutsch und trug eine dunkle Mütze. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

