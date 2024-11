POL-OH: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Fulda (ots) - Fulda. Im Zeitraum von Freitag (15.11.) bis Montag (18.11.) begaben sich bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Magdeburger Straße in Fulda. Dort befindet sich ein Lagerraum von zwei Technikfirmen. Die Täter hebelten die Metallschutztür auf und entwendeten mehrere Akkuschrauber und Bohrmaschinen. Die Höhe des Wertes des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an das ...

mehr