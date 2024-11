Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

72-Jähriger schwer verletzt

Fulda. Ein 72-jähriger Kraftfahrzeugfahrer aus Rhönblick wurde bei einem Unfall am Montag (18.11.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem VW die B279 aus Richtung Ebersburg kommend in Richtung Döllbach. An der Kreuzung L3258 / B279 hielt nach aktuell vorliegenden Informationen ein 33-jähriger Volvo-Fahrer verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage an. Der hinter ihm befindliche VW-Fahrer erkannte vermutlich die Situation zu spät und kollidierte mit dem stehenden Volvo. Der 72-jährige VW-Fahrer kam mit dem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

16-jähriger Kradfahrer leicht verletzt

Eichenzell. Bei einem Unfall am Montag (18.11.) erlitt ein 16-jähriger Krad-Fahrer aus Neuhof leichte Verletzungen. Ein 25-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr gegen 18 Uhr in Eichenzell den Parkplatz Rhönhof. In Höhe des Lebensmittelmarktes hielt er neben einem Parkplatz an. Der hinter ihm befindliche Krad-Fahrer wollte daraufhin links an dem Mitsubishi vorbeifahren. In diesem Moment fuhr der Mitsubishi-Fahrer nach links in Richtung eines freien Parkplatzes und erfasste den Krad-Fahrer. Dieser wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall auf der B 62 - Zwei Personen schwer verletzt

Bad Hersfeld. Auf der Bundesstraße 62 kam es am Montagmorgen (18.11.), gegen 7.05 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war eine 27-jährige Frau aus Bad Hersfeld-Petersberg mit ihrem Skoda Scala in Richtung Niederaula unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 22-Jähriger aus Breitenbach am Herzberg mit seinem BMW 330 d die B62 in entgegensetzte Richtung, als er aus unklarer Ursache während eines Überholvorgangs auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte der 22-Jährige frontal in das Fahrzeug der entgegenkommenden 27-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die B 62 in diesem Bereich bis circa 9.20 Uhr voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Geparkter Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Am Samstag (16.11.), zwischen 11 und 14 Uhr, parkte eine 63-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren grauen VW Golf auf verschiedenen Parkplätzen in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein noch unbekannter Fahrer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2.900 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Sonntag (17.11.), gegen 13.50 Uhr, fuhr eine 85-Jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem Renault von einem Parkplatz in Friedlos auf die Hersfelder Straße in Richtung Bebra auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Fahrer aus Ludwigsau, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem BMW in Richtung Bad Hersfeld unterwegs war und auf den dortigen Parkplatz auffahren wollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.900 Euro.

Mazda-Fahrer kollidiert mit Leitplanke

Bad Hersfeld. Am Sonntag (17.11.), gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Mazda die B62 von Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Dabei verlor er aus unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und knallte mit seiner rechten vorderen Fahrzeugseite gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.600 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Schotten. Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Sonntag (19.11.), gegen 14.00 Uhr, auf der Landstraße 3338 zwischen Sichenhausen und Breungeshain. Ein 32-jähriger Schottener befuhr mit seinem Twingo die Landstraße in Richtung Sichenhausen. Auf regennasser Fahrbahn geriet dieser ins Schleudern und rutschte unter den Land Rover eines entgegenkommenden Urlaubers aus Großbritannien. Hierbei wird das Fahrzeug auf die Seite geworfen und die beiden Insassen, der 51-jährige Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Auch der Schottener wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Beteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindesten 13.000 Euro geschätzt.

