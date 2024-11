Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hünfeld (ots)

Am Montag, 18.11.2024, zwischen 06:00 und 13:00 Uhr kam es in der Johann-Pülsch-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Hersfelder hatte seinen grauen Kia Pro Ceed am rechten Fahrbahnrand gegenüber eines Firmengeländes geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte vermutlich mit dem Heck eines Sattelaufliegers beim Abbiegen auf das Firmengelände mit dem Pkw des Geschädigten. An dem grauen Kia entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000,- EUR, die Fahrerseite, sowie das Heck des Kia wurden massiv beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten am Fahrzeug zu hinterlassen oder den Unfall bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die einen Hinweis auf das Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon: 06652 - 9658-0.

