BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Horb (ots) - Am Sonntag (01.09) hat ein 38-Jähriger im Bahnhof Horb Polizisten der Landespolizei angegriffen. Der kamerunische Staatsangehörige war ohne Ticket in einem Regionalzug von Rottweil nach Stuttgart unterwegs. Da er die Angaben zu seiner Person verweigerte, forderte der Zugbegleiter beim Halt im Bahnhof Horb die Polizei an. Beim Ausstieg griff er unvermittelt die Beamten des Polizeireviers Horb an. Diese ...

mehr