Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Raub in Nümbrecht - Täter entkamen mit Geldbörse

Nümbrecht (ots)

Ein 17-jähriger Nümbrechter wurde am Montag (21. Oktober) Opfer eines Raubüberfalls. Er war gegen 14 Uhr zu Fuß auf dem Erlenweg unterwegs. Hinter der Grundschule kamen ihm zwei Männer entgegen, die mit Sturmhauben maskiert waren. Einer der Männer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und forderte die Herausgabe seiner Bauchtasche. Der Nümbrechter versuchte zu flüchten, wurde aber von einem der Täter eingeholt und zu Boden gestoßen. Er schlug hier weiter auf sein Opfer ein und entriss ihm seine Bauchtasche, in der sich sein Handy, seine Geldbörse und ein Schlüssel befand. Die beiden unbekannten Täter flüchteten anschließend in Richtung Wiesenstraße. Zeugen beobachteten, wie die beiden Flüchtigen in einen dunklen Ford Focus, älteren Baujahrs, zustiegen. Dieser fuhr Richtung Bahnhofstraße davon. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Bauchtasche mit Handy und Schlüssel wurde im nahen Umfeld aufgefunden. Die beiden flüchtigen Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: männlich, dunkle Oberbekleidung, schlanke Statur, etwas kleiner als Person 2 2. Person: männlich, hellere Bekleidung, schlanke Statur, ca. 170 cm groß Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell