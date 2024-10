Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß fordert einen Leichtverletzten

Engelskirchen (ots)

Am Montag (21. Oktober) fuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Nissans aus Gummersbach auf der L307 in Richtung Wallefeld. Gegen 15:30 Uhr kam er in einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und schleuderte anschließend in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Suzuki eines 33-jährigen Engelskircheners zusammen, der ihm auf der L307 entgegenkam. Der 33-Jährige verletzte sich dabei leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der Gummersbacher vor Antritt der Fahrt Drogen konsumiert hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist er jetzt ebenfalls los.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell